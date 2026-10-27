Antony Emanuele Barbagallo non è più segretario regionale del PD. Renzo Bufalino: “Con le sue dimissioni si chiude una stagione importante per il PD siciliano”

CALTANISSETTA. “Con le dimissioni di Anthony Emanuele Barbagallo da Segretario regionale del Partito Democratico, si chiude una stagione importante per il PD siciliano”. A sottolinearlo a chiare lettere è stato Renzo Bufalino. Il vice segretario regionale del PD ha rimarcato: “Per me non è un passaggio come gli altri. Nel suo primo mandato ho avuto l’onore di essere il suo vicesegretario, e ho potuto vedere da vicino l’impegno, la passione e la dedizione con cui ha guidato il partito in una fase tutt’altro che semplice.

Dimettersi richiede coraggio e senso di responsabilità. In un partito complicato come il nostro, dove spesso prevalgono le logiche di appartenenza e di corrente, mettere davanti a tutto l’interesse della comunità è un passo generoso, che merita rispetto”.

Secondo il sindaco di Montedoro: “Ora l’unità diventa un imperativo. Le prossime elezioni sono alle porte e per battere la destra servono un partito compatto, un confronto sui contenuti e la capacità di fare squadra. Chi ha a cuore il futuro della Sicilia non può permettersi altro. Grazie, Anthony, per il lavoro svolto e per quello che hai dato al PD siciliano. Sono certo che continuerai a farlo, con la stessa passione”.