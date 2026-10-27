Santa Caterina. Incontro tra il sindaco Natale e il segretario generale dell’Anci Sicilia per discutere di politiche giovanile

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Natale ha avuto il piacere di incontrare il Segretario Generale di ANCI Sicilia, Mario Alvano. Tra i tanti temi affrontati, c’è stato anche quello delle politiche giovanili e di questa nuova opportunità di partecipazione. Il Comune di San Cataldo ha aderito il 9 ottobre: anche a Santa Caterina Villarmosa prende così il via l’iniziativa promossa dalla Commissione Politiche Giovanili di ANCI Sicilia, che coinvolgerà più di 50 Comuni siciliani attraverso una rete di sportelli di ascolto dedicati ai giovani.

Si inizierà sabato 7 novembre. Ci incontreremo ogni primo sabato del mese, dalle ore 17.00 alle 19.00, presso il Municipio, in Via Roma 188. Sarà un’occasione per condividere idee, raccogliere proposte e costruire una vera e propria banca delle esigenze e delle progettualità dei nostri giovani. Crediamo sia fondamentale creare un canale diretto con le nuove generazioni, ascoltare le loro esigenze e offrire loro l’opportunità di essere protagonisti attivi della vita della nostra comunità!