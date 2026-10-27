Quindicenne in moto con il padre perde la vita nel tragico impatto con un’auto

Tragico incidente stradale per un ragazzo di 15 anni che a Siracusa è deceduto a seguito delle conseguenze patite nel corso di un incidente stradale. La tragedia s’è consumata nella zona della Pizzuta. IL ragazzo era in moto con il padre quando, per ragioni ancora da chiarire, si è verificato l’impatto con un’auto.

Le condizioni del giovane sono apparse subito disperate. Trasportato in ospedale in tempi rapidi, i medici hanno tentato in ogni modo di strapparlo alla morte, ma le ferite riportate nel drammatico impatto non gli hanno concesso scampo alcuno. La dinamica del sinistro è ora al vaglio degli investigatori, che stanno ricostruendo l’accaduto verificando se vi siano o meno eventuali responsabilità.