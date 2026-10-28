Caltanissetta. Concluso il Corso per Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua della Croce Rossa Italiana

CALTANISSETTA. Si è concluso il corso per Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta. Al termine degli esami finali, sette operatori CRI hanno conseguito l’attestazione, incrementando così il numero dei volontari già brevettati.

Il corso, iniziato nel mese di agosto, ha coinvolto i seguenti volontari:

• Alfano Stefano

• Di Giugno Pio Kevin

• Girgenti Saverio

• Greco Diego

• Leone Andrea

• Martina Aurora

• Martina Giordano

I partecipanti sono stati seguiti dai trainer O.P.S.A. Lino Claudio Lucio e Messina Pietro Maria, che ha svolto anche il ruolo di Direttore del corso, con il supporto della psicologa, Dott.ssa Giusi Saporito.

Sotto la guida dei trainer, i discenti hanno affrontato un percorso teorico e pratico conforme alle linee guida nazionali. Il programma ha approfondito:

• tecniche di nuoto per il salvamento;

• meteorologia e fisiologia subacquea;

• uso dei nodi e comunicazioni marittime;

• regolamenti nazionali e demanio marittimo;

• procedure di attivazione SAR (Search and Rescue);

• disposizioni e ordinanze della Capitaneria di Porto;

• responsabilità degli operatori di salvataggio in acqua;

• psicologia dell’emergenza;

• uso dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature;

• tecniche di barellaggio in acqua e trasporto del pericolante.

Particolarmente impegnativa è stata la parte pratica, articolata in numerose ore di addestramento presso la piscina di Caltanissetta e in uscite in mare lungo il litorale di Porto Empedocle.

Oltre all’allenamento nel nuoto e nelle tecniche di salvataggio, sono stati simulati diversi scenari operativi. Le esercitazioni hanno sottoposto i volontari a condizioni di stress in un ambiente non convenzionale, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei propri limiti e dei rischi, nonché la capacità di operare in sicurezza.

Una specialità dei Soccorsi Speciali CRI

La specialità degli Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua della CRI, dedicata al soccorso in ambienti non convenzionali, rientra nell’ambito dei cosiddetti Soccorsi Speciali della Croce Rossa Italiana. La Presidente del Comitato CRI di Caltanissetta, Dott.ssa Santina Sonia Bognanni, ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dallo staff dei trainer e dai discenti, ringraziando in particolare il Trainer Pietro Maria Messina che ha egregiamente svolto il ruolo di direttore del corso. Ha inoltre elogiato l’impegno e la fatica affrontati durante il percorso, culminato nel conseguimento della qualifica di specialità.

Ottenuto il brevetto di base, gli operatori potranno accedere a corsi di formazione di livello superiore e conseguire ulteriori qualifiche, tra cui l’abilitazione agli interventi in contesti alluvionali. Si tratta di una competenza particolarmente importante per operare nel territorio provinciale, dove i cambiamenti climatici e le intense precipitazioni degli ultimi anni hanno determinato eventi alluvionali sempre più rilevanti. Si ringrazia anche la direzione della piscina comunale di Caltanissetta e la stessa società di gestione nella persona di Giuseppe Sinagra per aver sottoscritto una convenzione che ha permesso l’ingresso riservato a prezzo calmierato per lo svolgimento del corso.