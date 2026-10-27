Caltanissetta. All’Itet “Rapisardi – Da Vinci” incontro di orientamento per avvicinare i giovani ai mercati, alla sicurezza digitale e alle nuove professioni della finanza

CALTANISSETTA. Si è svolto oggi presso l’ITET “Rapisardi – Da Vinci” di Caltanissetta un incontro di orientamento dedicato all’educazione finanziaria, promosso dal prof Lirio Torregrossa e condotto dall’associazione Trading Bull Club ed Elementi Design. L’iniziativa ha coinvolto circa 60 studenti in un percorso che ha scelto di abbandonare il linguaggio accademico per adottarne uno più diretto e vicino alla realtà che i ragazzi si troveranno ad affrontare.

«Oggi i mercati finanziari non sono più un ambito riservato a pochi specialisti», ha dichiarato il Presidente dell’associazione, Adriano Nicosia. «Sono accessibili, digitali, veloci. E proprio per questo richiedono consapevolezza. Il nostro obiettivo non è insegnare a “guadagnare”, ma a riconoscere i meccanismi che portano la maggior parte delle persone a comportarsi in modo sbagliato». Durante l’incontro sono stati affrontati temi come l’organizzazione del risparmio, le dinamiche di mercato, le criptovalute, la sicurezza digitale e le nuove professioni legate alla tokenizzazione degli asset, con gli interventi di Alberto Maira e Gionathan Falzone. Non una lezione frontale, ma un’esperienza interattiva: esempi pratici e simulazioni hanno trasformato concetti complessi in situazioni riconoscibili. Particolare efficacia ha avuto l’utilizzo di Kahoot!, che ha coinvolto gli studenti in un quiz in tempo reale, portandoli a confrontarsi con le proprie percezioni sul rischio, sul comportamento nei mercati e sulle scelte finanziarie. È proprio in quei momenti che emerge il dato più interessante: non ciò che gli studenti sanno, ma come reagiscono. Emozione, intuizione, imitazione. Le stesse dinamiche che, nei mercati reali, spesso determinano errori e perdite.

«L’interesse mostrato dai ragazzi è stato straordinario», ha commentato il segretario Alberto Maira. «Iniziative come questa confermano quanto l’educazione finanziaria sia una competenza trasversale, non più opzionale, per le nuove generazioni». L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio portato avanti dall’associazione, che mira ad avvicinare i giovani a una gestione più consapevole delle proprie risorse, fornendo strumenti di lettura prima ancora che risposte definitive.