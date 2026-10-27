Cateno De Luca: «Con Meloni accordo nazionale, ma in Sicilia mai con Schifani»

Un’intesa politica sul piano nazionale con Giorgia Meloni, ma nessuna alleanza in Sicilia con il presidente della Regione Renato Schifani. Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, chiarisce la propria posizione e ribadisce la volontà di mantenere un percorso politico autonomo nell’Isola.

Le dichiarazioni sono arrivate oggi, 27 ottobre, a Roma, a margine della convention organizzata insieme a Sindaci d’Italia, durante la quale De Luca è intervenuto sul rapporto con il governo nazionale e sulle prospettive politiche siciliane.

Interpellato sulla possibilità che il sostegno a Giorgia Meloni possa tradursi anche in un avvicinamento alla maggioranza che governa la Regione Siciliana, il leader di Sud Chiama Nord ha escluso questa eventualità.

«Io ho le mani libere in Sicilia. Ho già detto chiaramente, ed è stato confermato, che andiamo avanti con il governo di liberazione, perché non ho nulla a che fare con Schifani e con quel centrodestra», ha dichiarato De Luca.

Una distinzione netta, dunque, tra gli accordi che riguardano lo scenario politico nazionale e le scelte che il movimento intende portare avanti sul territorio regionale.

«L’accordo è nazionale e in Sicilia andremo avanti per la nostra strada», ha aggiunto il leader di Sud Chiama Nord, confermando la volontà di non modificare la propria collocazione politica nell’Isola.

Le parole di De Luca arrivano mentre in Sicilia si guarda già ai prossimi appuntamenti elettorali regionali, previsti per il novembre 2027, e si apre il confronto sulle possibili alleanze.

Il messaggio politico lanciato da Roma è quindi quello di un’intesa circoscritta al livello nazionale, che non comporta automaticamente un sostegno al governo regionale guidato da Renato Schifani.

Resta così confermata, almeno nelle intenzioni espresse da De Luca, la volontà di proseguire in Sicilia con il progetto politico del cosiddetto «governo di liberazione», mantenendo una linea distinta rispetto all’attuale maggioranza di centrodestra.