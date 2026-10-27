Serradifalco. Il 6 novembre in piazza San Francesco serata di San Leonardo dedicata al tradizionale “inciminato” e ai sapori della terra

SERRADIFALCO. Si annuncia una serata davvero speciale per il prossimo 6 novembre. In quella data Serradifalco festeggia il suo Patrono e lo farà con una festa all’insegna anche dei sapori della propria terra, nelle tradizioni che si tramandano e, soprattutto, nella voglia di stare insieme. Ad annunciare questo evento è stato il sindaco Leonardo Burgio.

La serata è dedicata all’Inciminato in modo da valorizzare le eccellenze e regalare a Serradifalco e a quanti parteciperanno un’occasione di festa, condivisione e convivialità. Il sindaco ha tenuto a sottolineare: “Dietro iniziative come questa c’è un lavoro che spesso non si vede, ma che merita di essere raccontato e riconosciuto. Desidero, per questo, rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i Consiglieri Comunali, agli Assessori e a quanti, con impegno, disponibilità e spirito di servizio, contribuiscono alla realizzazione di questi momenti. Siamo una squadra che, pur partendo da sensibilità e appartenenze politiche diverse, sa mettere al centro ciò che davvero conta: esclusivamente il bene della nostra comunità!”

L’evento si svolgerà in piazza San Francesco alle ore 20 a conclusione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Leonardo. “Festeggeremo insieme San Leonardo riscoprendo il gusto dell’Inciminato e condividendo una serata che appartiene a tutti noi – ha ribadito il sindaco – perché Serradifalco è più forte quando sa fare squadra, mettere da parte le differenze e lavorare unita per il bene comune”.