Caltanissetta. All’IISS “Luigi Russo” consegnate agli studenti certificazioni Delf di lingua francese

CALTANISSETTA. Grande soddisfazione per l’I.I.S.S.”L. RUSSO” diretto dalla Prof.ssa Maria Rita Basta per i brillanti risultati conseguiti dagli studenti nelle sessioni di certificazione DELF.

Sono ben nove gli alunni che hanno conseguito la certificazione internazionale di lingua francese a dimostrazione dell’impegno, della costanza e della passione con cui hanno approfondito lo studio di una lingua fondamentale per il loro futuro scolastico e professionale.

In particolare, hanno ottenuto la certificazione DELF B1 sei alunni della classe 4^ AL: Bonfirraro Rocco Pio, Cherragui Fatima Zara, Ferrara Ester, Messina Sofia Michela, Panepinto Maria Rita, Pignatone Benedetta Maria, a coronamento di un percorso di preparazione svolto con entusiasmo durante l’anno scolastico e due alunne della classe 5^ BL: Calì Gaia Benedetta Maria e Di Dio Claudia.

Un plauso speciale va all’alunna della classe 5^ AL Mauro Aurora protagonista di un percorso di eccellenza: dopo aver conseguito la certificazione DELF B1 nella sessione di febbraio ha raggiunto il prestigioso traguardo del DELF B2 nella sessione di giugno, attestando un livello di competenza avanzato e di grande valore . Questi risultati valorizzano non solo l’impegno dei ragazzi, ma anche il lavoro delle docenti di francese che li hanno preparati, le Prof.sse Maria Vassallo, Laura Toscano, Patrizia Giammorcaro e Chantal Randazzo .