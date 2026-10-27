Campofranco. Dal 30 ottobre al via il servizio civile: in due progetti impegnati nove giovani

CAMPOFRANCO. Si è svolto, presso la sede municipale, l’incontro di benvenuto con i nove giovani che dal 30 ottobre inizieranno il Servizio Civile Universale a Campofranco, impegnati in due progetti dedicati alla cura del territorio e delle persone. I giovani si occuperanno dei progetti di “Rigenerazione” – cura e valorizzazione del verde pubblico, per un paese più ordinato e accogliente e “Al tuo fianco” – vicinanza agli anziani, con attività di ascolto, compagnia e socialità.

All’incontro hanno partecipato il Sindaco Rosario Nuara, l’Assessore alle Politiche Sociali Alba Provenzano, il Presidente del Consiglio Rocco Corsaro e Marinella Grizzaffi, responsabile dell’associazione Nam-jay ETS, ente che segue i progetti.

Il Servizio Civile rappresenta un’importante occasione di crescita per i ragazzi, che acquisiscono competenze e si mettono al servizio della collettività, e allo stesso tempo un investimento concreto per il paese: più presenza giovanile sul territorio, maggiore attenzione agli spazi pubblici e un sostegno quotidiano alle persone più fragili. Ai nove volontari l’augurio di buon lavoro da parte di tutta l’Amministrazione. Il loro entusiasmo sarà una risorsa preziosa per l’intera comunità.