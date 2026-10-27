Da Marianopoli ad Assisi, Salvatore Guarneri diventa sacerdote: una vocazione al servizio di Dio e delle Forze Armate

MARIANOPOLI – Un percorso di fede, formazione e dedizione agli altri, che dalle radici di un piccolo centro della provincia di Caltanissetta conduce fino ad Assisi, uno dei luoghi più rappresentativi della spiritualità cristiana. È la storia di Salvatore Domenico Maria Guarneri, 37 anni, originario di Marianopoli, che si prepara a ricevere l’ordinazione sacerdotale per intraprendere il proprio ministero nell’Ordinariato militare per l’Italia.

Una scelta maturata attraverso esperienze diverse, ma accomunate da un unico filo conduttore: il desiderio di mettersi al servizio del prossimo.

Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica, Guarneri ha proseguito gli studi universitari laureandosi in Scienze della Difesa e della Sicurezza. Un percorso accademico che testimonia il suo interesse per il mondo militare, ulteriormente consolidato nel 2010 attraverso uno stage formativo nell’Arma dei Carabinieri, esperienza conosciuta come “mini naja”.

Proprio il contatto con l’ambiente delle Forze Armate ha contribuito a delineare il suo futuro. Alla prospettiva di indossare un’uniforme si è progressivamente affiancata una chiamata più profonda, quella alla vita sacerdotale, senza tuttavia abbandonare il desiderio di operare accanto agli uomini e alle donne impegnati nella difesa e nella sicurezza del Paese.

Da qui la decisione di intraprendere la formazione ecclesiastica presso la Scuola Allievi Cappellani del Seminario Maggiore dell’Ordinariato militare.

La sua missione sarà quella di offrire assistenza spirituale e sostegno umano al personale militare, condividendone le difficoltà, le responsabilità e le esperienze quotidiane. Un compito che assume un significato particolare soprattutto nelle situazioni più delicate, quando la vicinanza di un sacerdote può rappresentare un importante punto di riferimento.

Nel marzo del 2025 Guarneri aveva già compiuto una tappa fondamentale del proprio cammino, ricevendo l’ordinazione diaconale da monsignor Santo Marcianò, allora Ordinario militare per l’Italia.

Tra le esperienze più significative del suo ministero diaconale figura anche il servizio liturgico durante una celebrazione presieduta da Papa Leone XIV, un momento di particolare rilievo nel suo percorso ecclesiastico.

Adesso si avvicina il giorno dell’ordinazione presbiterale, che si svolgerà nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, alla Porziuncola, ad Assisi. A presiedere la celebrazione sarà monsignor Gian Franco Saba, Ordinario militare per l’Italia.

Un appuntamento che coinvolgerà anche la comunità di Marianopoli. Numerosi concittadini raggiungeranno infatti la città umbra, accompagnati dall’arciprete don Bernardo Briganti, per condividere con Guarneri un passaggio fondamentale della sua vita.

L’ordinazione rappresenterà anche l’inizio di una nuova responsabilità pastorale, in un ambito nel quale la dimensione religiosa si intreccia con il servizio alle istituzioni e alle persone.

Il ritorno nella sua terra d’origine è previsto per il 17 novembre, quando don Salvatore Guarneri sarà nuovamente a Marianopoli.

Per il piccolo centro nisseno, la sua ordinazione sacerdotale costituisce un momento di partecipazione e orgoglio collettivo. Una storia che racconta come due aspirazioni apparentemente differenti, quella militare e quella religiosa, possano incontrarsi in una missione comune: dedicare la propria vita agli altri.