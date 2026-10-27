Bompensiere. Prosegue il percorso per dotare il Comune di un sistema di videosorveglianza

BOMPENSIERE. Prosegue il percorso per dotare il Comune di Bompensiere di un sistema di videosorveglianza, un intervento importante per rafforzare la sicurezza, tutelare il patrimonio pubblico e contribuire alla prevenzione di comportamenti illeciti.

In questi giorni sono in corso le attività di definizione del progetto e le operazioni relative all’installazione delle apparecchiature, compresa la segnaletica che individua le aree videosorvegliate, con sistemi predisposti anche per la lettura delle targhe. Ogni accesso e ogni uscita nel Comune di Bompensiere sarà monitorata. Il prossimo passaggio sarà il collaudo, seguito dalla messa in funzione del sistema.

Un investimento che, come ha sottolineato il sindaco Salvatore Virciglio, guarda al futuro e che si inserisce nell’impegno dell’Amministrazione per rendere Bompensiere un paese sempre più sicuro, moderno e attento alla tutela della propria comunità. “La sicurezza – ha concluso- è un obiettivo che si costruisce con interventi concreti, attenzione e collaborazione. Un paese più sicuro è una comunità più forte”.