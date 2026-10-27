I Templari contro Halloween, rosari e preghiere nelle chiese. Iniziative in tutta Italia la notte del 31, anche in Sicilia

La notte tra il 31 ottobre e il primo novembre vedrà centinaia di aderenti all’associazione Templari Oggi riunirsi in preghiera simultanea lungo tutta la penisola. Mentre lo spazio pubblico e le cronache registrano la diffusione di celebrazioni legate a Halloween – periodo storicamente sfruttato anche per riti sacrileghi, profanazioni o deviazioni occulte -, l’associazione risponde sul piano strettamente spirituale attraverso turni di adorazione eucaristica, recita del Rosario e presidio dei luoghi di culto. Lo riferisce una nota degli stessi Templari. L’iniziativa, si spiega, “si inserisce nella vocazione dell’associazione di promozione sociale, da anni impegnata nella custodia, tutela e riapertura di edifici sacri altrimenti dimenticati o esposti al degrado. Nella notte del 31 ottobre, la risposta dei Templari Oggi non assume toni polemici né postura aggressiva, ma si concretizza nella presenza fisica e orante all’interno delle chiese. L’obiettivo dichiarato è offrire un’argine spirituale fondato sulla disciplina, sul silenzio e sull’adorazione a tutela della sacralità degli altari, opponendosi la luce della tradizione cristiana a qualsiasi richiamo dell’occultismo”. La mobilitazione interesserà oltre trenta centri urbani in maniera coordinata. Gli incontri di preghiera si terranno a Roma, Torino, Milano, Bologna, Siena, Modena, Reggio Emilia, Pistoia, Ancona, L’Aquila, Chieti, Bari, Trani, Lecce, Taranto, Udine, Gorizia, Venezia, Padova, Verona, Rovigo, Bolzano, Mantova, Ferrara, Assisi, Imola, Ravenna, Caserta, Napoli, Messina, Agrigento , Palermo, Catania e Sassoferrato. In ciascuna di queste realtà territoriali, i membri dell’associazione garantiranno un servizio orante e discreto