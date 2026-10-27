Nella giornata di venerdì 30 ottobre, alle ore 14,30, nella Sala di Protezione Civile della Prefettura di Caltanissetta, il Commissario straordinario per l’area di Niscemi, Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabio Ciciliano, presiederà una riunione tecnica nel corso della quale verranno illustrati i contenuti del nuovo progetto finalizzato alla stabilizzazione dell’area interessata dall’evento franoso. Alle ore 16.00, al termine della riunione, il Commissario straordinario terrà una conferenza stampa.
Frana di Niscemi, il 30 ottobre il Capo della Protezione Civile Ciciliano in Prefettura a Caltanissetta per una riunione sul nuovo progetto di consolidamento
Mar, 27/10/2026 - 11:39
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