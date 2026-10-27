Caltanissetta, tutela ambientale: via libera al servizio di ispettorato volontario

Il Comune di Caltanissetta compie un passo concreto verso il decoro urbano e la tutela dell’ambiente con l’attivazione del servizio di Ispettorato Ambientale Comunale Volontario. L’iniziativa scaturisce dalla direttiva dell’Assessore alla Polizia Municipale, Ambiente e Protezione Civile, Salvatore Licata e trova attuazione nella delibera di Giunta comunale n. 114 del 15 ottobre 2026.

La delibera, infatti, dispone la predisposizione ed emanazione di un avviso pubblico teso a raccogliere le candidature dei cittadini interessati a ricoprire il ruolo di Ispettore Ambientale Volontario.

La figura dell’Ispettore Ambientale era stata istituita da un Regolamento comunale approvato nel 2020 (Delibera di Consiglio Comunale n. 17/2020), finora mai attuato. Con l’atto approvato di recente si sblocca l’iter per rendere la struttura pienamente operativa.

Gli Ispettori Ambientali agiranno in stretta collaborazione e ausilio con la Polizia Municipale e in raccordo con la Direzione competente per l’Igiene Urbana. Tra i compiti principali figurano la sensibilizzazione della cittadinanza, l’educazione al corretto conferimento dei rifiuti, il controllo diffuso del territorio e la prevenzione dei fenomeni di degrado e di abbandono incivile dei rifiuti.

«La direttiva da me promanata, da cui è scaturita la delibera di giunta n. 114 del 15.10.2026, dà mandato al Comandante della Polizia Locale di espletare un avviso pubblico per il reclutamento degli Ispettori Ambientali Comunali Volontari», dichiara l’Assessore Salvatore Licata.

Tale iniziativa rientra tra quelle volte al rafforzamento della sensibilizzazione, prevenzione, educazione al corretto conferimento dei rifiuti, decoro urbano ed al controllo diffuso del territorio finalizzato ad evitare l’abbandono dei rifiuti, La figura degli Ispettori Ambientali Comunali Volontari è stata prevista da un Regolamento comunale del 2020, mai attuato, che prevede che le nomine siano disposte dopo la verifica dei requisiti (tra cui la partecipazione ad un corso gratuito di almeno 20 ore che verrà organizzato dal Comune) e attraverso un colloquio davanti ad una commissione tecnica a seguito del cui superamento l’Ispettore giurerà davanti al Sindaco».

REQUISITI, FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L’iter di selezione e nomina dei volontari prevede passaggi ben definiti a garanzia della massima trasparenza e preparazione:

1. Verifica dei requisiti previsti dal Regolamento comunale.

2. Corso di formazione gratuito: organizzato dal Comune della durata di almeno 20 ore (con obbligo di frequenza non inferiore all’80% ed esito positivo).

3. Colloquio valutativo: sostanziato davanti a una Commissione tecnica di valutazione.

4. Nomina e Giuramento: al superamento delle prove, le nomine triennali saranno conferite con decreto del Sindaco e gli Ispettori presteranno giuramento formale davanti al Primo Cittadino.

Organizzazione del servizio e tutele:

· Gratuità e spirito civico: il servizio ha natura personale, volontaria e gratuita. È prevista la copertura assicurativa a carico dell’Ente contro infortuni, malattie e per responsabilità civile verso terzi.

· Impegno richiesto: ciascun volontario garantirà almeno 4 ore di servizio per ogni giornata concordata con il Comando, fino a raggiungere il minimo regolamentare di 20 ore mensili.

· Limiti e competenze: l’attività sarà svolta unicamente nel territorio comunale in affiancamento alla Polizia Municipale, con funzioni informative, educative e di segnalazione.

L’avviso pubblico contenente la modulistica e le scadenze per la presentazione delle domande sarà pubblicato a breve sul sito istituzionale del Comune di Caltanissetta (nella sezione Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente).