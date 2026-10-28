D’Aleo e Vicari (Gruppo Civico per Mazzarino) si complimentano con i deputati regionali Scuvera e Cirrone Cipolla per i finanziamenti all’ex Cinema e del Centro Culturale

MAZZARINO. Riceviamo e pubblichiamo nota dei già consiglieri comunali Livio D’Aleo e Santo Vicari, del Gruppo Civico per Mazzarino, a proposito del finanziamento di 50 mila euro ciascuno destinati agli interventi di manutenzione del teatro comunale, ex cinema Bartolotta, e del Centro culturale “Carlo Maria Carafa”.

“Apprendiamo con piacere e soddisfazione la notizia che, grazie all’interesse della dottoressa Chirieleison Commissaria del Comune di Mazzarino e all’impegno dei deputati regionali Salvatore Scuvera e Rosetta Cirrone Cipolla, attraverso i fondi per gli investimenti territoriali, il nostro Comune ha ottenuto un finanziamento di 50 mila euro ciascuno destinati agli interventi di manutenzione del teatro comunale, ex cinema Bartolotta, e del Centro culturale “Carlo Maria Carafa”, strutture che ormai da mesi risultavano chiuse e non fruibili dalla nostra comunità. Accogliamo con favore ogni finanziamento che possa giungere al nostro Comune e che consenta di realizzare interventi importanti su strutture pubbliche che, diversamente, dovrebbero essere recuperate attraverso le sole risorse del bilancio comunale, cosa non fattibile, considerando la non facile situazione finanziaria in cui versa il nostro Ente.

Riteniamo che investire sulle strutture comunali, sui luoghi di cultura e sugli spazi di aggregazione sia una scelta giusta. Si tratta di beni che appartengono all’intera collettività e che rappresentano un patrimonio da tutelare e valorizzare. Quando si rimanda la manutenzione di edifici pubblici che necessitano di interventi, il rischio è quello di assistere a un progressivo deterioramento delle strutture, con conseguenti maggiori costi e difficoltà di recupero. Restituire alla comunità il teatro comunale e il Centro culturale significa, dunque, investire non soltanto negli edifici, ma anche nella cultura, nella socialità e nelle opportunità di incontro e partecipazione per i cittadini. Per queste ragioni, rivolgiamo un plauso alla dottoressa Chirieleison, all’onorevole Salvatore Scuvera e all’onorevole Rosetta Cirrone Cipolla, per l’impegno profuso e per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio. Vi auguriamo un buon lavoro e di continuare a mantenere costante l’interesse per la nostra comunità”.