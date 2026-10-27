Festa dei Sapori Madoniti: straordinario interesse per il corso “Benessere in Quota” di Montagnaterapia

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la partecipazione della Macro Area Sud di SIMonT e dell’associazione Fenice alla Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno, svoltasi a Petralia Sottana dal 23 al 25 ottobre.

Nel corso della manifestazione, il gazebo informativo dedicato alla presentazione del corso di Montagnaterapia “Benessere in Quota”, previsto nella cittadina madonita nel giugno 2027, ha registrato un’affluenza costante e superiore alle aspettative, trasformandosi in un punto di incontro e confronto per professionisti, operatori del sociale, volontari e cittadini interessati a conoscere una disciplina che continua a suscitare crescente attenzione in tutta Italia.

L’interesse manifestato dai visitatori ha confermato come la Montagnaterapia stia progressivamente conquistando spazio nel panorama delle attività dedicate al benessere, all’inclusione sociale e alla riabilitazione. Numerose le persone che hanno chiesto informazioni sul corso, sulle metodologie di intervento e sulle possibili applicazioni in ambito sanitario, socio-sanitario, educativo e assistenziale.

Particolarmente significativo il numero delle pre-iscrizioni raccolte nel corso della manifestazione. Alle adesioni registrate direttamente presso il gazebo informativo si sono aggiunte quelle pervenute attraverso i canali online, consentendo di raggiungere risultati superiori alle più ottimistiche previsioni della vigilia. Un segnale concreto dell’interesse che il progetto è già riuscito a generare.

Molti gli operatori che hanno manifestato la volontà di partecipare al percorso formativo in programma il prossimo anno, riconoscendo nella Montagnaterapia uno strumento innovativo capace di integrare aspetti educativi, terapeutici, relazionali e riabilitativi attraverso il contatto con la natura e l’esperienza del cammino. Interesse è stato espresso da professionisti della salute, educatori, operatori delle cooperative sociali, psicologi, assistenti sociali, volontari e tecnici della montagna provenienti da diverse province siciliane.

Il corso “Benessere in Quota”, che si terrà a Petralia Sottana nel giugno 2027, nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Fenice, la Macro Area Sud di SIMonT, Legacoop Sicilia e il Comune di Petralia Sottana, con il patrocinio del Parco delle Madonie e del Cai – sez. Delle Madonie, Petralia Sottana e il supporto della SIMonT nazionale. Una rete di istituzioni, enti e organizzazioni che condividono l’obiettivo di diffondere nel territorio una cultura della salute e dell’inclusione fondata sul valore terapeutico e relazionale dell’ambiente naturale.

«La manifestazione ha rappresentato un’importante occasione per raccontare al pubblico i valori che stanno alla base della Montagnaterapia: la costruzione di relazioni significative, la promozione dell’autonomia personale, il benessere psicofisico e l’inclusione sociale – sottolinea il referente della Macro Area Sud Sicilia e Calabria, Giovanni Di Lorenzo che plaude alla riuscita della manifestazione –. Temi che hanno trovato particolare attenzione da parte dei visitatori, dando vita a momenti di dialogo e approfondimento che sono andati ben oltre la semplice richiesta di informazioni. La risposta registrata durante la Festa dei Sapori Madoniti conferma la validità del progetto “Benessere in Quota” e rafforza l’obiettivo di fare delle Madonie un punto di riferimento per la diffusione della cultura della Montagnaterapia nel Sud Italia. Le numerose preiscrizioni e l’entusiasmo raccolto in questi giorni costituiscono una solida base di partenza per il percorso che porterà all’appuntamento del giugno 2027».

«È un risultato che testimonia come il territorio sia pronto ad accogliere iniziative capaci di mettere in relazione salute, ambiente, comunità e formazione, valorizzando allo stesso tempo le straordinarie risorse naturalistiche e umane delle Madonie. Il corso di Montagnaterapia, sarà il primo corso ufficiale da Roma in giù e questo, anche, grazie all’impegno del Comune. Il campo base sarà l’ex Convento dei Padri Riformati, uno spazio dove non solo si terranno i due giorni di formazione intensiva, ma nasceranno idee e progetti futuri. Il corso sarà aperto non solo ai professionisti, ma anche a volontari e cittadini interessati perché si terrà un convegno aperto a tutta la popolazione, offrendo un’occasione di approfondimento conoscitivo. Questo evento rappresenta un momento chiave nel percorso di diffusione della Montagnaterapia sul territorio e ne sottolinea il valore inclusivo e innovativo», conclude Di Lorenzo.

Per informazioni: www.feniceassociazione.it