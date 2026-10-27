Caltanissetta. Caro Vita: il 30 ottobre il Circolo Aut scende in piazza con un corteo da Piazzetta dei Marinai a Piazza Garibaldi

CALTANISSETTA. Venerdì 30 ottobre alle 08:30 il Circolo AUT scende in piazza a Caltanissetta con un corteo contro il caro vita, per il diritto allo studio e la gestione della crisi. Il ritrovo è fissato in Piazzetta dei Marinai (Piazza della Repubblica) con arrivo previsto in Piazza Garibaldi. Anche a Caltanissetta cresce l’ondata di mobilitazioni che attraversa l’Italia e l’Europa. In queste settimane è diventato fondamentale riprendersi le strade, i quartieri e le città, perché la vita costa sempre di più. Arrivare a fine mese è sempre più difficile e il prezzo della benzina ha raggiunto livelli mai visti. Intanto gli scioperi degli autotrasportatori vengono messi a tacere o criminalizzati, invece di essere ascoltati.

Non possiamo più restare a guardare. È il momento di cercare un’alternativa, un’altra strada che ci faccia stare meglio. Pretendiamo risposte concrete, non diversivi. Vogliamo arrivare a fine mese, vogliamo scuole che non ci crollino addosso, vogliamo non dover scegliere tra un pieno di benzina e la cena. Vogliamo il pane, ma vogliamo pure le rose.

Il corteo è aperto a cittadine e cittadini, lavoratrici e lavoratori, studentesse e studenti, e a tutte le realtà locali che condividono le nostre istanze. Il Circolo AUT è un sindacato studentesco che si identifica nei valori democratici, dell’antifascismo, del pacifismo, dell’ambientalismo e dell’antimafia.