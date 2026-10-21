Pro Loco Sommatino: una betoniera diventa opera d’arte, l’omaggio di Rino Liborio Galante alla Sicilia

“Ci sono doni che non si limitano a essere ricevuti, ma diventano ispirazione, emozione e nuove storie da raccontare. In occasione dell’inaugurazione della Casa del Suono della Musica e del Canto, la Pro Loco Sommatino ha avuto l’onore di far rivivere ricordi, suoni e tradizioni della nostra Sicilia, rendendo omaggio a uno dei suoi figli più illustri, Rino Liborio Galante, Cittadino Onorario di Sommatino. Un momento speciale, dedicato ai 50 anni di attività imprenditoriale di Metalgalante e Carmix, realtà che hanno portato il nome di Sommatino e della Sicilia in Italia e nel mondo. Come segno di affetto e riconoscenza, abbiamo donato un grande telo illustrato in 14 riquadri, ispirato agli antichi cartelloni dei cantastorie siciliani, immagini che, come un racconto di altri tempi, ripercorrono la sua vita e la sua storia. Ma la bellezza dei doni più autentici è che continuano a generare bellezza. Tornato nella sua San Donà di Piave (VE), Rino ha trasformato quell’emozione in una nuova, straordinaria idea, vestire una delle sue betoniere con i colori, le decorazioni e le figure della tradizione dei carretti siciliani, intrecciandoli con i simboli e le radici della nostra Sommatino. E così, una macchina simbolo dell’ingegno e del lavoro diventa una vera e propria opera d’arte, un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, tra la nostra terra e il mondo. È questo il regalo più bello, vedere la nostra storia trasformarsi in arte e la nostra identità trovare nuove strade per essere raccontata.Grazie, Rino, per aver raccolto il nostro omaggio e averlo trasformato in qualcosa di ancora più grande, per aver dato nuovi colori alle nostre radici e per aver scelto di portare con te, attraverso questa creazione, un pezzo della nostra Sicilia e della nostra Sommatino.Perché le tradizioni non appartengono soltanto al passato, vivono ogni volta che qualcuno le ama, le custodisce e le porta nel futuro. E da oggi, su una betoniera che siamo sicuri viaggerà per il mondo, ci sarà anche un po’ di Sommatino.” Così in un nota la Pro Loco Sommatino.