Trentenne ucciso nel Ragusano con un peso da bilanciere, il 30 novembre copia forense del cellulare e delle sim

Il 30 novembre alle 9, il Laboratorio di analisi forense della Procura distrettuale di Catania fara’ la copia forense del cellulare e delle due schede telefoniche, materiale sequestrato dai carabinieri della Stazione di Modica, nel Ragusano dopo l’omicidio di un 30enne egiziano a opera di un connazionale 28enne. Il fatto si e’ verificato lo scorso primo settembre all’interno di un Cas dove entrambi gli egiziani erano ospiti. La vittima era stata colpita alla testa con un peso da bilanciere di 11 chili e l’indagato, notato da un operatore del centro con gli abiti insanguinati, ha riferito di una lite. L’accertamento sul telefono ha lo scopo di ricostruire il movente e i rapporti eventualmente intercorsi tra la vittima e il presunto autore del delitto. Intanto il legale che assiste il 28enne in carcere in custodia cautelare, l’avvocato Massimo Garofalo, sulla scorta di una certificazione medica del Dipartimento di salute mentale di Ragusa che riferisce che l’uomo ha manifestato disturbi post traumatici da stress e comportamenti psicotici, ha chiesto al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa, che venga disposta una perizia psichiatrica in incidente probatorio. (AGI)