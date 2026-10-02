Sicilia, Anas: concluse le prove di carico sul ponte d’Agrò sulla SS114 “Orientale Sicula”





Si sono concluse ieri, 1° ottobre, le prove di carico statiche sul ponte d’Agrò, al km 35,100 della strada statale 114 “Orientale Sicula”. Le verifiche hanno fornito primi riscontri positivi e rappresentano un passaggio fondamentale nel percorso verso la riapertura al traffico dell’infrastruttura.

Le attività sono state interamente condotte dal personale tecnico specializzato della Struttura Territoriale Anas Sicilia, che ha seguito tutte le fasi: dalla pianificazione delle prove alla predisposizione della strumentazione, dal monitoraggio del comportamento della struttura all’acquisizione e alla prima verifica dei dati.

Il ponte, costituito da una trave continua su nove campate, con una luce massima di 45,7 metri, è stato sottoposto a diverse condizioni di carico mediante il posizionamento di mezzi sull’impalcato, secondo le configurazioni previste dal programma di prova. Attraverso apposita strumentazione sono stati rilevati gli spostamenti e le deformazioni della struttura, per verificarne la risposta rispetto alle previsioni progettuali.

I primi riscontri hanno evidenziato un comportamento coerente con quanto previsto dal progetto. I dati acquisiti saranno ora sottoposti a completa elaborazione nell’ambito delle verifiche previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.

Il completamento delle prove segna un ulteriore avanzamento nell’iter di collaudo dell’opera, in vista delle successive fasi lavorative e degli adempimenti tecnico-amministrativi necessari alla messa in esercizio del ponte.

L’attività valorizza le competenze specialistiche e la capacità operativa delle professionalità interne di Anas Sicilia, impegnate a garantire accuratezza e qualità nelle verifiche delle infrastrutture. Un lavoro al servizio della sicurezza degli utenti e della restituzione al territorio di un collegamento importante per la mobilità lungo la fascia ionica messinese.