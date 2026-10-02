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Incendio in un palazzo nel Catanese, chiusa SS120 a Fiumefreddo

Redazione 3

Incendio in un palazzo nel Catanese, chiusa SS120 a Fiumefreddo

Ven, 02/10/2026 - 09:25

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A causa di un palazzo incendiato, momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 120 “dell’Etna e delle Madonie”, dal km 214,200 al km 215,000 a Fiumefreddo di Sicilia (Catania). Istituite deviazioni in loco. Nel luogo sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile. (ITALPRESS).

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