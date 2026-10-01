Riesi. Approvata all’unanimità in Consiglio comunale mozione per il rilancio dell’agricoltura siciliana

RIESI. Il Consiglio Comunale di Riesi ha approvato all’unanimità la mozione “Per il rilancio dell’agricoltura siciliana, la salvaguardia delle zone interne e la sostenibilità dei consumi”, accogliendo la proposta presentata dalla CIA – Agricoltori Italiani e condividendone gli obiettivi di tutela del comparto agricolo, valorizzazione delle produzioni locali e salvaguardia del territorio. L’iniziativa pone l’attenzione sulle difficoltà che attraversano il settore primario e sull’importanza strategica dell’agricoltura per l’economia, l’identità e la tenuta sociale delle comunità, soprattutto nei territori interni. Difendere l’agricoltura significa infatti tutelare non soltanto il lavoro degli operatori del settore, ma anche la qualità dei prodotti, le tradizioni locali e il legame tra le produzioni e il territorio in cui nascono.

Con l’approvazione della mozione, il Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta a promuovere iniziative e azioni concrete a sostegno delle filiere agricole, della gestione sostenibile delle risorse e della valorizzazione dei prodotti locali, favorendo una maggiore attenzione al ruolo degli agricoltori e al contributo che il comparto offre alla comunità. Un impegno che guarda anche alla necessità di rafforzare il rapporto tra produttori, cittadini e istituzioni, promuovendo modelli di consumo consapevoli e una maggiore conoscenza delle eccellenze del territorio.

«L’agricoltura rappresenta una risorsa fondamentale per Riesi e per l’intero territorio – dichiara l’Assessore all’Agricoltura Enrico Riggio – Sostenere chi lavora la terra significa difendere il nostro paesaggio, le nostre produzioni e un patrimonio di conoscenze e tradizioni che rischia di essere compromesso dalle difficoltà che il settore sta affrontando. In questi anni abbiamo seguito con attenzione le iniziative promosse dalla CIA, partecipando a manifestazioni, convegni e momenti di confronto. È importante che le istituzioni locali continuino a fare la propria parte, valorizzando i prodotti del territorio e contribuendo a creare condizioni favorevoli per il lavoro delle imprese agricole. L’Amministrazione Comunale continuerà a mantenere alta l’attenzione sul comparto agricolo e a sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio, le sue produzioni e le tradizioni che lo caratterizzano».

Soddisfazione viene espressa anche dal Presidente del Consiglio Comunale, Dario La Rosa, che sottolinea il valore dell’approvazione unanime e il rapporto di collaborazione costruito negli anni con le organizzazioni del settore. «L’approvazione di questa mozione rappresenta un segnale importante di attenzione verso il mondo agricolo e la tutela del nostro territorio – dichiara il Presidente Dario La Rosa –. In questi anni, insieme all’Amministrazione Comunale, abbiamo partecipato a diverse manifestazioni, convegni e iniziative promosse dalla CIA, sostenendo le occasioni di confronto e le battaglie a favore degli agricoltori. Crediamo che difendere l’agricoltura significhi anche salvaguardare le nostre produzioni, le tradizioni e il futuro delle zone interne. Il voto unanime del Consiglio testimonia l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questi temi e di continuare a sostenere le realtà che operano quotidianamente nel settore».

A conferma dell’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso la valorizzazione delle produzioni e delle tradizioni locali, l’Assessore Riggio annuncia inoltre la terza edizione della Sagra dei prodotti tipici locali, dei sapori e delle tradizioni, in programma dal 23 al 25 ottobre presso Villa La Liniia. «La Sagra rappresenta un altro momento importante per valorizzare i nostri prodotti, le nostre tradizioni e il lavoro di chi ogni giorno opera nel settore agricolo e agroalimentare – conclude Riggio. L’approvazione della mozione e la prossima Sagra si inseriscono così in un percorso di attenzione alla valorizzazione dell’agricoltura e delle produzioni locali, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra territorio, identità, tradizioni e comunità.