Dipinto rubato 38 anni fa nel Messinese, restituito alla chiesa di San Domenico in Rapano dai Carabinieri

I carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Palermo hanno restituito alla chiesa di San Domenico in Rapano, frazione del Comune di Rometta (ME), alla presenza dell’Arcivescovo di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela e Archimandrita del SS. Salvatore, un dipinto raffigurante ‘Madonna con Bambino, fra Santi e Angeli’, di scuola siciliana risalente al sec. XVIII. Il dipinto era stato rubato il 25 marzo 1988.L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina, è stata sviluppata dalla Sezione carabinieri TPC di Siracusa nell’ambito del costante monitoraggio dei siti web dedicati all’ e-commerce. Gli approfondimenti investigativi hanno evidenziato l’esatta corrispondenza tra il dipinto individuato e quello inserito, all’epoca del furto, all’interno della ‘Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti’, un archivio informatizzato delle opere d’arte da ricercare, considerato un unicum nel suo genere a livello internazionale, gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.L’attività di investigazione che ha portato alla localizzazione del dipinto da parte dei Carabinieri TPC, con il coordinamento dall’Autorità Giudiziaria suindicata che emetteva un decreto di perquisizione per il sequestro del dipinto, unitamente alla costante collaborazione con i Comandi dell’Arma territoriale, ha consentito di restituire alla collettività un bene culturale dal profondo valore storico, artistico e religioso. A distanza di quasi quarant’anni dal furto l’opera torna finalmente nella sua collocazione originaria, la Chiesa di San Domenico in Rapano, riconsegnata alla fede e all’affetto della comunità locale.