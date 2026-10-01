San Cataldo. Riaperto al pubblico il Cimitero comunale

​SAN CATALDO. Da oggi il Cimitero comunale è nuovamente aperto al pubblico. Lo hanno reso noto il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore comunale Marcello Frattallone. ​Si conclude così una fase particolarmente delicata, seguita al crollo di una sezione e resa necessaria dall’emergenza sanitaria che ha interessato la struttura e che ha richiesto interventi straordinari ed estumulazioni e demolizioni svolte in condizioni di elevata complessità.

Nell’occasione, il sindaco s’è espresso in questi termini: “L’Amministrazione comunale desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutti i lavoratori, tecnici ed operatori che, con senso di responsabilità e spirito di servizio, si sono adoperati per il superamento dell’emergenza. ​La riapertura rappresenta un passaggio fondamentale per la nostra comunità, permettendo alle famiglie e ai cittadini di tornare a rendere omaggio ai propri cari”.

​Il primo cittadino e l’assessore ai servizi cimiteriali hanno infine ribadito: “Un sentito grazie a tutta la cittadinanza per la pazienza, la collaborazione e la comprensione dimostrate in questo periodo”.