Caltanissetta. li alunni della scuola King in visita alla Biblioteca per l’ evento “Lumi in carta”

CALTANISSETTA . Gli alunni della classe 3ª G dell’I.C. “Martin Luther King” (Plesso “Pietro Leone”), istituto diretto dalla prof.ssa Daniela Rizzotto, guidati dalle prof.sse Patrizia Grisaffi e Marilena Pelonero (nella foto) , hanno partecipato all’incontro con la dott.ssa Alessia Maria Lucia Giattuso presso la Biblioteca Comunale “Luciano Scarabelli”.

​L’evento, inserito nella Settimana Nazionale Bibliopride e coordinato dal dott. Rosario Dinaro, ha avuto come tema “Lumi in carta: luci ed ombre in biblioteca”.

​Inclusa nell’iniziativa la mostra fotografica dedicata alla Biblioteca e curata dalla stessa dott.ssa Gattuso. Gli studenti hanno interagito con l’autrice ed esplorato le sale storiche della struttura, osservando da vicino edizioni antiche e manoscritti guidati dalla dott.ssa Giammusso e dal dott. Dinaro. ​L’iniziativa ha offerto ai ragazzi un’importante opportunità per riscoprire il valore della lettura e valorizzare il patrimonio storico-