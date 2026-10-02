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Droga, 6 kg di marijuana trovati dalla polizia a Catania

Redazione 3

Droga, 6 kg di marijuana trovati dalla polizia a Catania

Ven, 02/10/2026 - 11:46

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 La polizia ha sequestrato a Catania circa 6 chili di marijuana. Mentre percorrevano le scale condominiali di un edificio nel quartiere Librino, i poliziotti sono stati attirati dall’odore tipico della marijuana proveniente da dietro una porta tagliafuoco posta a chiusura della scala antincendio, al settimo piano del palazzo. La successiva ispezione dell’area ha permesso di individuare e recuperare, proprio dietro la porta di sicurezza, un borsone contenente 8 confezioni di marijuana. Lo stupefacente, che si presentava ancora in confezioni di spedizione e non gia’ frazionato in singole dosi per la vendita al dettaglio, e’ stato sottoposto a sequestro penale a carico di ignoti. Infatti, i locali comuni in cui e’ avvenuto il ritrovamento erano accessibili a chiunque, rendendo impossibile ricondurre nell’immediatezza la materiale disponibilita’ della droga a un soggetto specifico. E’ stato inferto “un duro colpo – spiegano gli investigatori – alle organizzazioni criminali locali, interrompendo una delle catene di distribuzione dello stupefacente prima che potesse raggiungere la rete di vendita al dettaglio. I 6 chilogrammi di marijuana sequestrati, una volta trattati e confezionati in migliaia di singole dosi destinate al mercato di strada, avrebbero generato un importante guadagno per le casse della criminalita’ organizzata”. (AGI)

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