Caltanissetta. Rigenerazione urbana all’ex Gasometro, conclusi i lavori del primo lotto: il sito apre in occasione de “Le vie dei Tesori”

CALTANISSETTA. L’Assessorato ai Lavori Pubblici di Caltanissetta comunica di aver concluso il primo stralcio funzionale dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell’ex Gasometro di via Angeli. La struttura, raro ed eccezionale esempio di archeologia industriale del Mezzogiorno, si mostra nella sua essenza originaria. La ristrutturazione è stata finanziata con i fondi del PNRR e seguita passo dopo passo dall’Amministrazione comunale per restituire l’opera alla collettività.

“Per celebrare questo traguardo e permettere a cittadini, turisti e curiosi di ammirare l’eccezionale riuscita dei lavori esterni –dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Calogero Adornetto -, l’Amministrazione ha deciso di rimuovere immediatamente le recinzioni opache da cantiere”. La vera sorpresa attende gli amanti della storia locale all’interno: l’antica “usina del gas” ottocentesca è stata infatti inserita ufficialmente nel prestigioso circuito del festival “Le Vie dei Tesori”, che per tre fine settimana consecutivi a ottobre (10-11, 17-18 e 24-25 ottobre 2026) aprirà eccezionalmente le porte del complesso in modalità “cantiere aperto”.

I visitatori avranno la straordinaria opportunità di attraversare le grandi stanze storiche dell’opificio, camminare sulla pavimentazione originale dell’epoca perfettamente ripulita e recuperata, e osservare da vicino la maestosa ciminiera con il suo camino. Custodito all’interno delle mura si potrà ammirare anche un prezioso stemma in pietra della Città di Caltanissetta risalente all’Ottocento: un reperto straordinario che non è mai stato rimosso ed è rimasto lì dove è stato trovato, a perenne testimonianza della storicità del sito. Un recupero identitario di altissimo livello che è stata al centro di una vetrina speciale su Rai Tre, all’interno notiziario mattutino della Testata Giornalistica Regionale (TGR) della Rai, in onda su Rai 3, ricevendo il plauso degli esperti e riscuotendo unanimi complimenti per la qualità del restauro.

Il rigore scientifico dell’intervento è stato garantito da una totale sinergia istituzionale. Per l’esecuzione del restauro, infatti, l’Amministrazione ha seguito passo dopo passo le precise direttive e prescrizioni della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, il cui apporto si è rivelato fondamentale per coniugare la tutela del bene storico con le moderne esigenze di consolidamento e fruizione pubblica.

“Vedere l’ex Gasometro finalmente libero dalle impalcature e pronto ad accogliere i visitatori è un’emozione enorme e un punto d’orgoglio per tutta la nostra squadra – prosegue l’Assessore Adornetto -. Abbiamo monitorato i cantieri giorno dopo giorno con i nostri uffici tecnici, sapendo quanto la città attendesse il riscatto di questo luogo simbolo degli anni d’oro dello zolfo. Un ringraziamento sentito e doveroso va alla Soprintendenza per il prezioso apporto tecnico fornito lungo tutto il percorso: la loro stretta collaborazione ci ha permesso di eseguire un’opera impeccabile. I complimenti ricevuti in diretta nazionale su Rai Uno dimostrano che Caltanissetta sa valorizzare la propria memoria storica con progetti rigorosi ed europei”.

Il cammino dell’ex Gasometro verso la sua configurazione finale come “Museo della storia e dell’identità cittadina” non si ferma qui. “Il primo lotto funzionale è concluso, ma la nostra azione non si interrompe – conclude l’Assessore Adornetto -. Per finanziare la totale ultimazione dei lavori e consegnare l’opera rifinita, abbiamo già stabilito di attingere alle risorse destinate all’Area Funzionale Urbana (FUA). Le somme che mancano ammontano a poco più di centomila euro, uno stanziamento integrativo che ci permetterà di chiudere il cerchio in tempi rapidi e senza gravare sul bilancio ordinario, offrendo alla città uno spazio culturale unico e polifunzionale”. Con l’avvio ormai imminente delle visite guidate per “Le Vie dei Tesori”, l’invito dell’Amministrazione comunale è rivolto a tutta la cittadinanza affinché si riappropri di questo pezzo di cuore del quartiere Angeli, testimone silenzioso del passato industriale di Caltanissetta e oggi simbolo concreto di rinascita e rigenerazione urbana.