A Vallelunga si è insediato il nuovo arciprete parroco Padre Vincenzo Sciacchitano

VALLELUNGA – Si è insediato giovedì 1° ottobre 2026 . presso la Chiesa Madre Parrocchia Santa Maria di Loreto di Vallelunga il nuovo Arciprete Parroco don Vincenzo Schiacchitano, Ha presieduto la santa messa il vescovo di Caltanissetta mons. Mario Russotto. Erano presenti sacerdoti e autorità locali. Così la sindaca Rosamaria Izzo: “Accogliamo con gioia e speranza Padre Vincenzo, nuovo arciprete parroco della nostra comunità di Vallelunga Pratameno. Gli auguriamo un cammino ricco di benedizioni, guida e condivisione, certi che saprà essere un punto di riferimento prezioso e una guida attenta per tutti noi”.