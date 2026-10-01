Siulp Caltanissetta, successo per il primo corso BJJ4POLICE nel Sud Italia: oltre 1.000 poliziotti formati

Un evento storico per la formazione operativa della Polizia di Stato e per il mondo SIULP.

Nella giornata di ieri, presso i locali della palestra Fight Club di Caltanissetta, si è svolto il primo corso BJJ4POLICE organizzato nel Sud Italia, promosso e fortemente voluto dal SIULP di Caltanissetta, guidato dal Segretario Generale Provinciale Massimiliano Occhipinti, in collaborazione con il SIULP Nazionale.

Il corso, affidato alla competenza del Maestro di Ju Jitsu Salvatore Ferrante, ha registrato il tutto esaurito, richiamando numerosi poliziotti provenienti da tutta la Sicilia e confermando il crescente interesse del personale della Polizia di Stato verso percorsi di formazione dedicati alla gestione operativa e alla sicurezza degli interventi.

A testimoniare la rilevanza nazionale dell’iniziativa è stata la presenza del Segretario Nazionale del SIULP Fabio Lauri e del Segretario Generale Regionale Santino Giorgianni, insieme alla straordinaria e compatta adesione di tutte le Segreterie Provinciali del SIULP della Sicilia, intervenute con i rispettivi Segretari e quadri sindacali.

Nel corso della giornata, il Maestro Salvatore Ferrante ha sottolineato come BJJ4POLICE non debba essere considerato un semplice corso di arti marziali, ma un moderno sistema di controllo operativo, finalizzato a fornire agli operatori strumenti e tecniche per gestire in maniera professionale, proporzionata e soprattutto sicura le situazioni che coinvolgono soggetti non collaborativi.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Segretario Provinciale del SIULP di Caltanissetta Massimiliano Occhipinti, che ha evidenziato l’orgoglio per aver ospitato nel capoluogo nisseno il primo corso BJJ4POLICE del Sud Italia.

Il Segretario Provinciale ha inoltre ribadito che la sicurezza degli operatori passa necessariamente attraverso una formazione qualificata e continua, evidenziando l’impegno del SIULP nel promuovere e sostenere percorsi formativi capaci di offrire ai colleghi strumenti concreti per affrontare le diverse criticità sul campo.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto al Segretario Nazionale SIULP Fabio Lauri, per aver creduto nel progetto e per la vicinanza dimostrata all’iniziativa, nonché al Maestro Ferrante per l’elevato livello di professionalità messo a disposizione dei partecipanti. Un sentito grazie va inoltre a tutte le Segreterie Provinciali siciliane, che hanno risposto con entusiasmo e partecipazione.

Un ringraziamento speciale e doveroso va a Giovanni Mirasole che, con grande disponibilità, sensibilità e spirito di collaborazione, ha messo a disposizione la propria struttura, la palestra Fight Club di Caltanissetta, contribuendo in maniera determinante alla perfetta riuscita dell’evento e dimostrando una concreta vicinanza al mondo della Polizia di Stato.

I numeri confermano la crescita del progetto: con la tappa di Caltanissetta, BJJ4POLICE ha superato il traguardo dei 1.000 poliziotti formati in tutta Italia, consolidando la propria presenza nel panorama della formazione dedicata alla difesa personale operativa.

Un risultato straordinario che testimonia la costante attenzione verso modelli formativi orientati all’efficacia, alla professionalità e alla gestione proporzionata degli interventi.

La Sicilia, con Caltanissetta come apripista, si conferma così un laboratorio di idee, formazione e buone prassi, capace di promuovere iniziative che, partendo dal territorio, assumono una dimensione e una rilevanza nazionale.