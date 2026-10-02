Sap Caltanissetta: “Carenza di personale al commissariato di Niscemi, servono 15 unità”

Il Sindacato Autonomo di Polizia di Caltanissetta lancia l’allarme sulla grave carenza di

personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi con una nota diretta al

Ministero dell’Interno, al Prefetto e al Questore chiede l’assegnazione di almeno 15 unità.

La richiesta nasce dalle criticità emerse nel corso dell’assemblea sindacale del 28 settembre,

presenti il Segretario Provinciale Vito Natale, il Segretario Regionale Billitteri Piero e il

Consigliere Nazionale Michele Natale, durante la quale il personale ha rappresentato una

situazione organizzativa ormai difficilmente sostenibile.

Su un organico di circa 40 unità assegnate solo 30 risultano effettivamente impiegabili nei

servizi operativi.

Il personale deve garantire il controllo del territorio, la sala operativa, la vigilanza dello

stabile, la vigilanza nell’area del MUOS, oltre ai servizi di ordine pubblico per gli incontri di

calcio dove si sono aggiunte gli incontri di calcio della squadra dell’Enna.

Questa situazione comporta straordinari continui, riposi compromessi e frequenti variazioni

dei turni, con pesanti conseguenze anche sulla conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

“Il personale sta assicurando con grande senso di responsabilità servizi numerosi, delicati e

continuativi, ma non si può continuare a compensare una carenza strutturale di organico

facendo affidamento esclusivamente sul sacrificio e sulla disponibilità dei poliziotti. La tutela

della sicurezza pubblica deve procedere insieme alla tutela della salute, dei riposi e della vita

familiare del personale afferma il Segretario Provinciale Vito Natale.

Il Sap chiede l’assegnazione urgente di almeno 15 unità, Nell’attesa, sollecita l’impiego del

Reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Mobile per sostenere i servizi di vigilanza e di

ordine pubblico.