Il Distretto Socio Sanitario D10 e l’assegnazione del “Bonus Caregiver”

MUSSOMELI – Il Distretto Socio Sanitario D10 (comprendente i Comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba) ha indetto l’avviso per l’assegnazione del “Bonus Caregiver” a valere sulle risorse regionali del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (F.N.A.) – Annualità 2022.
Riparto dei Fondi e Importi
Il finanziamento complessivo destinato al Distretto D10 è pari a € 7.987,57, ripartito secondo le direttive regionali:
- 65% per Caregiver di Disabili Gravi: € 5.191,92.
- 35% per Caregiver di Disabili Gravissimi: € 2.795,65.
Trattandosi di un fondo chiuso distribuito tra tutte le istanze ammesse, il contributo individuale una tantum potrà essere di entità contenuta. Per accedere al beneficio non è richiesta alcuna certificazione ISEE, né il requisito della convivenza.
Destinatari e Requisiti
Il contributo è rivolto ai caregiver familiari (ai sensi dell’art. 1, c. 255, L. 205/2017) che hanno prestato attività di cura e assistenza in favore di un familiare disabile durante l’anno 2022:
- Disabilità Grave: Soggetti non autosufficienti con riconoscimento ai sensi dell’art. 3, c. 3, L. 104/92 o invalidi al 100% con indennità di accompagnamento.
- Disabilità Gravissima: Soggetti riconosciuti tali a seguito di valutazione multidimensionale ASP ai sensi dell’art. 3 D.M. 26/09/2016 e sottoscrittori del Patto di Cura.
Termini e Modalità di Presentazione
Le domande devono essere presentate dal 1° ottobre 2026 entro e non oltre il 31 ottobre 2026 presso l’Ufficio Protocollo o tramite PEC del Comune di residenza del disabile assistito:
- Mussomeli: comunemussomeli@legalmail.it
- Acquaviva Platani: protocollo.acquavivaplatani@legalmail.it
- Campofranco: comunecampofranco.cl@legalmail.it
- Sutera: comune.sutera.cl@pec.it
- Vallelunga Pratameno: comune.vallelunga.cl.it@pec.it
- Villalba: protocollo@pec.comune.villalba.cl.it
Documentazione da Allegare
La domanda va redatta sul modulo ufficiale predisposto dal Distretto D10 e presentata unitamente alla documentazione sanitaria e amministrativa, racchiusa in busta chiusa recante la dicitura “Contiene dati sensibili”:
- Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del caregiver e del disabile.
- Verbale di disabilità grave (L. 104/92 art. 3 c. 3) o verbale di invalidità al 100% con accompagnamento.
- Copia del Patto di Servizio / Piano Personalizzato (per disabili gravi) o Copia del Patto di Cura (per disabili gravissimi).
- Dichiarazione delle attività di cura svolte con riferimento esplicito all’anno 2022.
- Dichiarazione delle coordinate del conto corrente bancario/postale per l’accredito.