Il Distretto Socio Sanitario D10 e l’assegnazione del “Bonus Caregiver”

MUSSOMELI – Il Distretto Socio Sanitario D10 (comprendente i Comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba) ha indetto l’avviso per l’assegnazione del “Bonus Caregiver” a valere sulle risorse regionali del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (F.N.A.) – Annualità 2022.

Riparto dei Fondi e Importi

Il finanziamento complessivo destinato al Distretto D10 è pari a € 7.987,57, ripartito secondo le direttive regionali:

65% per Caregiver di Disabili Gravi: € 5.191,92.

35% per Caregiver di Disabili Gravissimi: € 2.795,65.

Trattandosi di un fondo chiuso distribuito tra tutte le istanze ammesse, il contributo individuale una tantum potrà essere di entità contenuta. Per accedere al beneficio non è richiesta alcuna certificazione ISEE, né il requisito della convivenza.

Destinatari e Requisiti

Il contributo è rivolto ai caregiver familiari (ai sensi dell’art. 1, c. 255, L. 205/2017) che hanno prestato attività di cura e assistenza in favore di un familiare disabile durante l’anno 2022:

Disabilità Grave: Soggetti non autosufficienti con riconoscimento ai sensi dell’art. 3, c. 3, L. 104/92 o invalidi al 100% con indennità di accompagnamento.

Disabilità Gravissima: Soggetti riconosciuti tali a seguito di valutazione multidimensionale ASP ai sensi dell’art. 3 D.M. 26/09/2016 e sottoscrittori del Patto di Cura.

Termini e Modalità di Presentazione

Le domande devono essere presentate dal 1° ottobre 2026 entro e non oltre il 31 ottobre 2026 presso l’Ufficio Protocollo o tramite PEC del Comune di residenza del disabile assistito:

Mussomeli: comunemussomeli@legalmail.it

Acquaviva Platani: protocollo.acquavivaplatani@legalmail.it

Campofranco: comunecampofranco.cl@legalmail.it

Sutera: comune.sutera.cl@pec.it

Vallelunga Pratameno: comune.vallelunga.cl.it@pec.it

Villalba: protocollo@pec.comune.villalba.cl.it

Documentazione da Allegare

La domanda va redatta sul modulo ufficiale predisposto dal Distretto D10 e presentata unitamente alla documentazione sanitaria e amministrativa, racchiusa in busta chiusa recante la dicitura “Contiene dati sensibili”: