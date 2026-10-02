Caltanissetta, progetto “New Goal”: i ragazzi di DesTEENazione protagonisti del piano di rigenerazione del campetto “L. Gattuso”

La linea d’azione GET-UP di DesTEENazione ha presentato alla comunità il progetto “New Goal” nato nell’ambito della co-progettazione con l’I.I.S.S. Mottura e il comitato di quartiere San Luca, rappresentato da Nello Ambra. Con la guida del team educativo GET-UP, gli studenti hanno scelto di puntare l’attenzione sul campetto di calcio “Liborio Gattuso” di Caltanissetta, identificato come un importante luogo di aggregazione giovanile.

Al fine di migliorare l’esperienza all’interno degli spazi, già in parte ripristinati con l’impegno dei cittadini e con l’azione di pulizia degli stessi studenti, l’idea progettuale prevede la creazione di un “salotto urbano” nello spazio adiacente all’area di gioco attraverso un intervento di urbanistica tattica. In questo modo l’esperienza di gioco potrà beneficiare di un luogo di incontro e ritrovo per giovani e adulti.

Il tavolo, convocato dal team educativo di DesTEENazione in collaborazione con il Comitato di Quartiere di San Luca, rappresentato da Nello Ambra, ha visto la partecipazione dell’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Ermanno Pasqualino e degli assessori Guido Del Popolo e Salvatore Licata, impegnati negli interventi strutturali del vicino Giardino della Legalità, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Mottura Prof. Laura Zurli, accompagnata da due insegnanti e dai suoi studenti, una rappresentanza delle associazioni FIDAS e Noi per la salute di Caltanissetta e in rappresentanza della RTI che gestisce lo spazio Multifunzionale d’esperienza per persone adolescenti DesTEENazione di via Cittadella, Dott. Davide Capodici.

L’occasione ha avuto al centro il Patto Educativo di Comunità finalizzato a creare una comunità educante attenta e consapevole rispetto all’adolescenza e ai bisogni della comunità. I presenti hanno mostrato grande entusiasmo per l’iniziativa portata avanti dai giovani studenti dell’Istituto Mottura impegnati nel progetto GET-UP, allargando le possibilità di collaborazione.

«Questo progetto rappresenta un bell’esempio di cittadinanza attiva e co-progettazione territoriale – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Ermanno Pasqualino. Vedere i nostri giovani prendersi cura degli spazi pubblici e proporre soluzioni innovative dimostra quanto sia fondamentale dare loro voce e fiducia. Come Amministrazione comunale e Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili sosteniamo con convinzione il Patto Educativo di Comunità, convinti che la sinergia tra scuole, associazioni, quartieri, istituzioni e singoli cittadini sia la strada maestra per costruire una comunità coesa, inclusiva e attenta ai bisogni degli adolescenti».

Il Patto Educativo di comunità è visionabile al seguente link: https://drive.google.com/file/d/1EaOFRlm0KmvHB429kg8GlsH8HXXni0Zm/view?usp=sharing.

Chiunque volesse concorrere a realizzare le finalità del Patto è chiamato a siglarlo, scansionando il QR code presente alla fine del documento.