Enna, Anas: interventi di pulizia sulla SS561 e sulla SS117 bis

Sono stati eseguiti interventi di pulizia lungo le strade statali 561 e 117 bis, nell’ambito della collaborazione istituzionale tra Anas e il Comune di Enna.

Per completare le attività si è reso necessario articolare l’intervento su più giornate, al termine delle quali è stato possibile restituire migliori condizioni di pulizia e decoro ai tratti interessati. Un’azione condivisa che conferma l’importanza della cooperazione tra gli enti nella cura del territorio.

Anas esprime apprezzamento per la disponibilità dimostrata dal Comune di Enna e per il contributo assicurato alla realizzazione degli interventi. Una collaborazione proficua, che si traduce in risultati concreti a beneficio delle comunità locali e di quanti percorrono quotidianamente queste strade.

La documentazione fotografica dello stato dei luoghi, prima e dopo le attività, testimonia il lavoro svolto e il miglioramento delle aree interessate.

La cura delle strade passa anche dall’attenzione agli spazi che le circondano e dalla responsabilità condivisa di mantenerli puliti. Anas rinnova pertanto l’invito a rispettare l’ambiente e a non abbandonare rifiuti lungo la rete stradale, contribuendo a preservare il decoro del territorio e i risultati degli interventi realizzati.