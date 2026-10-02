Palermo, l’ex vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao indagato per corruzione: la Procura ha chiesto l’arresto

Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e per l’esercizio della funzione: sono questi i reati ipotizzati nell’ inchiesta della Procura di Palermo che ha portato oggi la Squadra Mobile a eseguire perquisizioni in domicili, studi legali e uffici pubblici. Il blitz, disposto per evitare l’inquinamento delle prove dopo la notifica degli interrogatori preventivi ex articolo 291 del codice di procedura penale, segue la richiesta di misure cautelari avanzata dal Gip del tribunale di Palermo per Giuseppe Argirò, Gaetano Armao (ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Sicilia – ndr), Benedetta Veruska Pierpaola Costanzo, Giuseppe Geremia Lombardo, Mario Lupo, Marco Malacarne Gentile, Pietro Luigi Matta, Sergio Vella e Luigi Zancla. (LaPresse)