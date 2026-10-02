Caltanissetta, lavoro e inclusione: il Centro per l’Impiego e PROXIMA rafforzano la rete contro tratta e sfruttamento

Ieri, giovedì 1 Ottobre 2026 il Servizio VIII – Centro per l’Impiego di Caltanissetta e la Cooperativa Sociale PROXIMA hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa finalizzato ad accompagnare le persone vittime o potenziali vittime di tratta e grave sfruttamento verso l’autonomia socio-lavorativa.

L’intesa ha l’obiettivo di unire competenze, servizi e opportunità per trasformare i percorsi di protezione in concrete possibilità di autonomia, rafforzando in tal modo il raccordo tra il sistema anti-tratta e i servizi pubblici per il lavoro.

L’accordo punta a facilitare l’accesso ai servizi per il lavoro delle persone prese in carico da PROXIMA nell’ambito dei programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale con particolare attenzione alle vittime o potenziali vittime di tratta e grave sfruttamento.

L’obiettivo è costruire percorsi personalizzati, nel rispetto delle condizioni e delle esigenze individuali delle persone prese in carico.

Il Protocollo prevede inoltre un rafforzamento della collaborazione tra gli operatori dei due sistemi, la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento reciproco, scambio di buone prassi e la definizione di modalità operative per rendere più efficace il passaggio tra i servizi di protezione e quelli per il lavoro.