Caltanissetta, derattizzazione e disinfestazione alla Vittorio Veneto: attivato il protocollo di sicurezza

A seguito dell’avvistamento di un roditore all’interno dei locali scolastici della scuola “Vittorio Veneto” plesso “Angeli” il Comune di Caltanissetta ha attivato tempestivamente il protocollo di sicurezza previsto dalla normativa e rimosso il problema. Il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro e l’assessore all’istruzione Vincenzo Lo Muto, insieme all’ufficio tecnico e alla ditta che si occupa di disinfestazione e derattizzazione, non appena allertati si sono recati a scuola per concordare con la dirigente Francesca Ippolito le procedure per garantire la salute e la sicurezza degli allievi e del personale scolastico. “Voglio rassicurare le famiglie e il personale scolastico del plesso Angeli – ha spiegato il sindaco Tesauro -. Si è trattato di un avvistamento isolato che è stato tempestivamente gestito e rimosso”. I locali della “Vittorio Veneto”, come tutti gli altri istituti scolastici di competenza comunale, era stato oggetto di intervento di sanificazione già nei primi giorni di settembre. Il plesso “Angeli”, però, trovandosi vicino a campi e aree verdi, soprattutto con l’arrivo dell’autunno, può essere soggetto a un maggiore rischio di avvistamento. “Gli ambienti nei quali si è verificato l’avvistamento sono stati tempestivamente sgomberati e la ditta ha avviato la procedura di derattizzazione – ha concluso il sindaco Tesauro -. I bambini sono stati temporaneamente dislocati in altri spazi per garantire la continuità scolastica in totale sicurezza. Domani, approfittando dei due giorni di pausa didattica, verrà avviato un intervento straordinario sanificazione in tutto il plesso. Una procedura ulteriore a garanzia del benessere di tutta la comunità scolastica”.