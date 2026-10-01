Caltanissetta. Interrogazione dei consiglieri Petitto, Palermo e Dierna su presenza di un topo nel plesso Angeli: “Comune faccia chiarezza su interventi effettuati”

CALTANISSETTA. Fare piena chiarezza sugli interventi di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione effettuati alla scuola Vittorio Veneto, plesso Angeli, dopo l’avvistamento di un roditore all’interno dell’edificio. È quanto chiedono i consiglieri comunali di Area Civica Annalisa Petitto, Calogero Palermo e Felice Dierna, che hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta al Sindaco e agli assessori competenti. «Parliamo di una scuola frequentata anche da bambini dell’infanzia e della primaria. Vogliamo sapere con precisione cosa è stato fatto, come è stato effettuato l’intervento, quali prodotti sono stati concretamente utilizzati dalla ditta incaricata e quali verifiche abbia svolto il Comune. Prendiamo atto del sopralluogo odierno tempestivo del Sindaco e dell’assessore all’istruzione Lo Muto, non senza evidenziare l’assenza nei luoghi dell’assessore competente Salvatore Licata».

Area Civica chiede pertanto all’Amministrazione di produrre il report del responsabile tecnico della ditta, le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati, la documentazione relativa alla derattizzazione e alla sanificazione e gli atti sulla base dei quali è stata o sarà disposta la piena fruibilità dei locali scolastici. I consiglieri chiedono inoltre di acquisire il piano di monitoraggio degli infestanti e i report degli ultimi dodici mesi, con particolare attenzione agli eventuali locali destinati alla conservazione, preparazione o somministrazione di alimenti oltre alla documentazione relativa alla sanificazione che, secondo quanto comunicato dall’Amministrazione, sarebbe stata effettuata nel plesso già nei primi giorni di settembre. «Non intendiamo anticipare conclusioni – concludono Petitto, Palermo e Dierna – ma su una questione che riguarda bambini, famiglie e personale scolastico servono massima trasparenza, risposte documentate e risorse economiche adeguate».