Federfarma Caltanissetta, sosta dedicata davanti alle farmacie: “Attenzione concreta verso i cittadini”

“Non è solo una segnaletica. E’ la dimostrazione concreta di un’attenzione verso il malato e verso tutti i cittadini.

Oggi, con la Farmacia dei Servizi abbiamo la possibilità di effettuare in farmacia velocemente

prestazioni come: ECG, holther pressorio, holther cardiaco, vaccinazioni, analisi del sangue e

screening oncologici.

La farmacia è un presidio integrato del Servizio Sanitario Nazionale che offre servizi che vanno ben

oltre la semplice dispensazione del farmaco.

Dopo vent’anni di richieste, alle varie amministrazioni finalmente, per le 18 farmacie di Caltanissetta

abbiamo una sosta dedicata davanti a ogni farmacia, destinata al ritiro dei farmaci e alle situazioni di

emergenza.

È un risultato importante, ottenuto grazie all’impegno portato avanti da Federfarma e dall’Ordine dei

Farmacisti e reso possibile anche dalla sensibilità dimostrata dal Sindaco, dalla Giunta tutta e dal

Comandante della Polizia Municipale Dott. Campanella.

Un particolare ringraziamento va anche alla segretaria comunale Dottoressa Chirieleison.

Una sosta dedicata alla farmacia può sembrare un piccolo intervento, ma per un cittadino anziano,

per una persona con difficoltà motorie o per chi si trova in una situazione di emergenza può fare una

grande differenza.

Per questo oggi vogliamo sottolineare il valore di questo risultato: un segnale concreto di attenzione,

collaborazione e vicinanza ai cittadini e alle loro esigenze di salute.

La Dott.ssa Iraci, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caltanissetta, auspica che

Caltanissetta possa fare da apripista e diventare un esempio per tutti i Comuni della provincia,

affinché anche in altri territori possano essere adottate iniziative analoghe, mettendo sempre al centro

le esigenze dei cittadini e l’accessibilità ai servizi sanitari.” Così in una nota Federfarma Caltanissetta.