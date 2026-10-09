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Sgarbi sottoposto a tracheostomia. Il bollettino medico: condizioni stabili, migliora quadro polmonare

AdnKronos

Sgarbi sottoposto a tracheostomia. Il bollettino medico: condizioni stabili, migliora quadro polmonare

Sab, 10/10/2026 - 00:08

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(Adnkronos) – Le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, "si mantengono stabili". "Nonostante il miglioramento del quadro polmonare e della microembolia polmonare occorsa, l'attuale non svezzabilità dal supporto ventilatorio ha reso necessaria una tracheostomia percutanea", si legge in una nota del Policlinico Gemelli firmata dal professor Massimo Antonelli.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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