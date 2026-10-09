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Trombe d’aria nel Trapanese, Schifani: «In apprensione per la popolazione. Ho dato mandato al capo della Protezione civile di attivarsi immediatamente»

Redazione 3

Trombe d’aria nel Trapanese, Schifani: «In apprensione per la popolazione. Ho dato mandato al capo della Protezione civile di attivarsi immediatamente»

Ven, 09/10/2026 - 12:01

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«Le immagini delle trombe d’aria che hanno colpito questa mattina il Trapanese sono particolarmente sconvolgenti e sono motivo di grande apprensione per le conseguenze sulla popolazione. Sono in costante contatto con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, per avere ragguagli sull’evolversi della situazione. Gli ho dato mandato di attivarsi immediatamente, coordinandosi con le amministrazioni locali, per mettere in campo tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari nell’immediato». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

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