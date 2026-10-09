Sicilia, caso Armao: Schifani sarà sentito in commissione Antimafia all’Ars

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sarà ascoltato giovedì 15 ottobre in commissione Antimafia all’Ars dopo l’ultima inchiesta per corruzione che ha riguardato l’ex numero uno della Cts regionale Gaetano Armao, accusato di corruzione. Ne dà notizia il presidente della commissione, Antonello Cracolici, a margine del convegno ‘Liberi di scegliere’ al palazzo di giustizia di Palermo. Schifani sarà ascoltato dai commissari a partire dalle 12.La commissione, oltre a Schifani, ha anche convocato gli assessori e i dirigenti generali dei dipartimenti coinvolti nella vicenda Armao. Convocato anche il responsabile Anticorruzione della Regione. (Sac/Dire)