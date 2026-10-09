Migranti: 17 a Catania. Storia di Samuel al decimo tentativo di approdo in Italia

Il team di Medici senza frontiere a bordo di Oyvon ha soccorso ieri 17 persone, tra cui 8 minori, di cui 6 non accompagnati, e 5 donne. Provenienti da Eritrea, Etiopia, Sud Sudan e Gambia, sono rimasti per circa dieci ore a bordo di un gommone prima di essere soccorsi. Lo sbarco e’ avvenuto a Catania, porto sicuro assegnato dalle autorita’ italiane. Samuel, un ragazzo etiope di 18 anni, aveva gia’ tentato ben nove volte di attraversare il Mediterraneo. Ogni volta era stato detenuto dalle milizie e sottoposto a gravi violenze, estorsioni e minacce. Sul petto porta ancora le cicatrici delle bruciature di sigaretta. Al decimo tentativo, e’ finalmente riuscito a raggiungere le acque internazionali, dove e’ stato soccorso dai team di Medici Senza Frontiere a bordo della nave di ricerca e soccorso Oyvon