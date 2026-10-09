Corruzione, il presidente dell’Antimafia Ars Cracolici: “Temo sia emersa solo una parte del fenomeno”

“Temo che si sia intrapresa una deriva e che ciò che è emerso sia solo una parte del fenomeno che sta dentro la macchia della regione siciliana”. Lo ha detto il presidente della commissione Antimafia dell’Ars, Antonello Cracolici, a margine del convegno ‘Liberi di scegliere’ che si è aperto al palazzo di giustizia di Palermo, commentando l’indagine per corruzione che vede indagato l’ex presidente della Cts regionale Gaetano Armao. “In questi anni è mancato quel fiato sul collo, quella sensazione dell’etica pubblica come precondizione per lo svolgimento di funzioni pubbliche – ha aggiunto Cracolici-. Ciò che sta avvenendo sta delegittimando le istituzioni e la loro credibilità – ancora Cracolici-. Facciamo tante norme per attrarre investimenti ma il marketing della comunicazione di questi ultimi tempi segnati da indagini per corruzione gravissime, altro che attrarre, respinge e allontana queste possibilità. Tutto quello che è avvenuto – ha concluso Cracolici- è un colpo mortale anche al possibile sviluppo della Sicilia”. (Sac/Dire)