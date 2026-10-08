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Sette concerti a Roma per Baglioni dopo il rinvio: “Tornare sul palco adesso ha grande valore”

AdnKronos

Sette concerti a Roma per Baglioni dopo il rinvio: “Tornare sul palco adesso ha grande valore”

Gio, 08/10/2026 - 14:30

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(Adnkronos) – Roma si prepara a riabbracciare Claudio Baglioni con sette concerti che – il 24, 25, 27, 28, 30, 31 ottobre e 1 novembre – animeranno l'anello di Piazza di Siena con lo spettacolo 'Che Notte è questa! La partenza', attesissimo dopo il rinvio per i problemi di salute dell'artista. Un momento difficile che Baglioni confessa: "Un po' ho 'rosicato' per questa storia, perché io avevo deciso di terminare la mia carriera in un determinato giorno. Questa cosa che il destino comandi più di me mi ha fatto un po' girare le scatole". 
"https://www.ilfattonisseno.it/wp-content/uploads/2026/10/baglioni_video_campidoglio_video-hd.mp4"—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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