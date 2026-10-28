Serradifalco. Incidente stradale in contrada Cusatino con due feriti

SERRADIFALCO. E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale che s’è verificato stamani a Serradifalco lungo la strada di Contrada Cusatino, a pochi chilometri dal centro abitato. L’auto, nella quale in quel momento viaggiavano una donna di 71 anni e un anziano di 90 anni, s’è improvvisamente schiantata.

Immediati sono stati i soccorsi, anche perché la strada nella quale è avvenuto il sinistro, solitamente, è sempre molto trafficata. Sul posto è giunto l’elisoccorso che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il 118 s’è invece occupato del trasferimento del secondo ferito. Sul posto anche le autorità competenti per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.