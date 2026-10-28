Mussomeli celebra il bicentenario della fotografia con la mostra ” Visioni di Melo Minnella”

MUSSOMELI – Ricorre quest’anno un anniversario importante per la cultura visiva mondiale: il Bicentenario della Fotografia (1826-2026). Fu infatti in Francia tra il 1826 e il 1827 che Joseph Nicéphore Niépce ottenne la prima immagine fotografica fissata in modo permanente su una superficie fotosensibile. Da quel momento, la fotografia ha vissuto un’evoluzione inarrestabile rivoluzionando per sempre il modo di rappresentare, narrare e conservare il nostro mondo. Per celebrare questo importante momento culturale, la città di Mussomeli rende omaggio a uno dei più grandi interpreti della cultura visiva italiana: Melo Minnella, maestro indiscusso della fotografia siciliana. A partire da venerdì 30 ottobre 2026 ore 18.30, presso il Chiostro di San Domenico a Mussomeli (CL), si apriranno le porte della mostra fotografica “Visioni di Melo Minnella”, visitabile fino al 30 novembre 2026. L’evento è promosso dal Comune di Mussomeli in collaborazione con la Fondazione Federico II. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di fotografia e non solo. Il percorso espositivo celebra la memoria e l’identità attraverso lo sguardo autorevole di Minnella, capace di cogliere con rara sensibilità i volti, le tradizioni e l’anima profonda della Sicilia e del mondo.