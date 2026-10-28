Mussomeli, costituzione tavolo permanente di comunità: prevenzione e contrasto delle dipendenze. Riunione a Palazzo Sgadari il prossimo 10 novembre

L’Amministrazione Comunale promuove la costituzione di un Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Istituzioni, scuole, famiglie, servizi sanitari, Forze dell’Ordine, associazioni e cittadini chiamati a costruire insieme un Patto di Comunità. Primo incontro martedì 10 novembre 2026, alle ore 17:30, a Palazzo Sgadari.

MUSSOMELI – Una comunità che si unisce per proteggere i propri giovani, sostenere le famiglie e affrontare con responsabilità e determinazione il fenomeno delle dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Mussomeli, guidata dal Sindaco Avv. Gianluca Nigrelli, che, dando seguito a una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale, avvia un percorso di mobilitazione collettiva finalizzato alla costituzione di un Tavolo permanente di comunità per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Un progetto che nasce dalla consapevolezza che il fenomeno delle dipendenze rappresenta una sfida complessa, che non riguarda soltanto chi vive direttamente situazioni di disagio, ma coinvolge le famiglie, le istituzioni educative, i servizi sanitari e l’intero tessuto sociale del territorio. L’obiettivo è superare la logica degli interventi isolati e costruire una vera alleanza educativa, sociale e istituzionale, capace di mettere in rete competenze, esperienze e risorse per promuovere prevenzione, informazione, ascolto, sostegno e opportunità concrete, soprattutto per le giovani generazioni. Un’intera comunità chiamata a fare rete L’Amministrazione Comunale rivolge un appello alla partecipazione a tutte le componenti istituzionali e sociali del territorio: Prefettura, Forze dell’Ordine, Sindaci e amministratori del Distretto D10, ASP e servizi sanitari territoriali, Ser.D, istituzioni scolastiche, enti del Terzo Settore, associazioni culturali, sportive e di volontariato, ordini professionali e professionisti dell’area sociale e sanitaria, parrocchie, confraternite, associazioni giovanili, famiglie e cittadini. Una partecipazione ampia e trasversale, nella convinzione che ciascuno, attraverso il proprio ruolo, possa contribuire a costruire una rete di protezione e prevenzione realmente efficace. Il Tavolo permanente sarà uno spazio stabile di confronto e progettazione condivisa, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza del fenomeno e delle situazioni di rischio presenti sul territorio, nel rispetto della riservatezza delle persone, promuovere campagne di sensibilizzazione, rafforzare il ruolo educativo delle famiglie e delle scuole, favorire la collaborazione tra servizi e istituzioni e sviluppare iniziative concrete rivolte alla cittadinanza. Particolare attenzione sarà riservata agli adolescenti e ai giovani, attraverso la promozione di stili di vita sani, la alorizzazione delle opportunità educative, culturali, sportive e aggregative e il rafforzamento dei fattori di protezione rispetto ai comportamenti a rischio.