Sanità, ad Agrigento due anni e mezzo d’attesa per una colonscopia

E’ stata fissata per il 4 luglio 2029 la colonscopia che un professionista della provincia di Agrigento ha prenotato con il Servizio sanitario pubblico. L’accertamento, che può essere necessario per individuare o escludere patologie anche importanti, viene previsto dall’Asp di Agrigento con un’attesa di oltre 2 anni e mezzo e il costo del ticket per l’esame è di 48 euro. La situazione cambia se si sceglie l’intramoenia, l’attività a pagamento svolta dagli specialisti. In questo caso è possibile ottenere un appuntamento molto più ravvicinato e scegliere anche il medico al quale affidarsi.