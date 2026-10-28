Mussomeli, L’assessore Castiglione: ”24 ottobre 2026 una data che resterà nella memoria della nostra comunità: Il Complesso Sportivo Michelangelo Vullo

MUSSOMELI – A proposito della recente intitolazione del Complesso Sportivo a Michelangelo Vullo così l’assessore allo Sport Salvatore Castiglione: ” Oggi abbiamo vissuto un momento importante e carico di significato: l’intitolazione del complesso tennistico a Michelangelo Vullo, un eroe che, con il suo sacrificio per salvare un amico, ha dato una straordinaria testimonianza di altruismo, coraggio e bontà. Il suo gesto gli è valso la Medaglia d’Oro al Valor Civile, la massima onorificenza dello Stato italiano in questo ambito. Un esempio straordinario di generosità che merita di essere ricordato per sempre”. L’assessore Castiglione così continua;” Quando presentai in Consiglio comunale la richiesta di intitolazione, condivisa con tutto il Consiglio comunale e con l’intera Amministrazione, la convinzione era quella di dedicare a Michelangelo una struttura sportiva piuttosto che una via. Perché lo sport può trasmettere alle nuove generazioni un messaggio ancora più forte, diventando uno strumento per custodire la memoria e tramandare valori importanti. Volevamo che i ragazzi, frequentando questi campi, potessero conoscere la sua storia e capire che i supereroi esistono davvero: a volte sono persone comuni, quelle che abitano proprio nella porta accanto, capaci di compiere gesti straordinari per aiutare gli altri. Da assessore allo Sport, sono orgoglioso che questo luogo possa portare il suo nome e diventare non soltanto uno spazio dedicato allo sport, ma anche un luogo in cui si cresce come atleti e, soprattutto, come persone. Oggi non abbiamo soltanto intitolato un complesso tennistico: abbiamo scelto di mantenere viva una storia, onorare un sacrificio e consegnare alle nuove generazioni un esempio da seguire. Grazie, Michelangelo. Il tuo gesto continuerà a vivere e la tua storia non sarà dimenticata”.



