Salute: Mattarella, risorse a ricerca tra quelle che rendono di più

“Ricerca e solidarietà sono alleate naturali. Le risorse destinate alla ricerca – alla ricerca in ogni campo verrebbe da aggiungere – sono risorse tra le più produttive. Sono quelle che rendono di più. Questa cerimonia assume il significato di una speranza saldamente ancorata alla realtà. Abbiamo un traguardo da condividere. Con chi è in cura, con le loro famiglie, con i

medici , con i volontari, con i cittadini, con tutti coloro che vogliono partecipare. Auguro buoni Giorni della Ricerca a tutti. Buoni Giorni all’Italia, che vi è riconoscente”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo nel corso della celebrazione de ‘I Giorni della Ricerca’, al Quirinale.